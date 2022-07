COLFA-in Serchhip bawlhhlawh sawngbawlna tur buatsaih mek an tlawh

Mizoram Assembly Committee on Local Fund Accounts (COLFA) chuan nimin khan Chhiahtlang daia Serchhip Solid Waste Management Centre buatsaih mek tlawhin an hnathawh dan an zirchiang.

COLFA hi an Chairman C.Lalmuanpuia hoa lo kalin, member – Nihar Kanti Chakma, C.Lalsawivunga leh Dr. Vanlalṭanpuia-te an tel a, an Chairman C.Lalmuan-puia chuan tunlai khawvel-ah bawlhhlawhin harsatna min siamsak nasa a, kan changkang zel a, bawlh-hlawh kan ngah tial tial a, mipui kan pung ve zel bawk a, nakin thlenga kan ramin kan mamawh bawlhhlawh sawngbawlna ṭha hi kan mamawh em em a ni. Chuvang chuan COLFA pawhin a ngai pawimawh a, hmun tinah bawlhhlawh sawngbawlna ṭha kan neih theih nan theihtawp kan chhuah zel a ṭul a ni, a ti. Committee member-te hian Solid Waste Management Centre sak meka thil hriat duh an neih hrang hrangte zâwtin, an hnathawhte hi a hmunah an ensak a,

Solid Waste Management Centre hi Chhiahtlang daia Tualthah Mualah buat-saih a ni a, a hmunhma zau zawng hi 40000 sq.mtrs a ni a, a hmun-hma buatsaih hna (preparatory stage) thawh nan hian Special Assistance for Capital Expenditure Free Loan (SASCE) sum cheng nuai 60 hmuh a ni a, a panna kawng, Main Gate, Site office, RCC Tuizem, Internal Road, bawlh-hlawh thliarna tur platform leh a hung hnate thawh tawh a ni a, Contractor hi Lalthianghlima a ni a, kumin January thlaah hna ṭanin, zawh thawkhat a ni tawh a, Solid Waste Management Centre puitling sak chhunzawm nana sum hmuhna tur dap zui mek a ni.

Committee on Local Funds Accounts te hi Lalmuansanga Ralte, MCS, Addl.DC, Saidingliana Sailo, Addl. SP leh UD&PA Department hotuten an lo dawngsawng a ni.