Mizorama Covid-19 dinhmun thlirho; Zirna in khâr tul rih lovah ngai

Health Minister Dr. R.Lalthangliana hova nimina SAD Conference Hall, MINECO-a Mizorama Covid-19 hripui dinhmun thlirhoa ṭhukhawm chuan tun dinhmunah chuan zirna in khâr ṭul rih lovah an ngai.

Nimina ṭhukhawm hian kumin March ni 21-a inkaih-hruaina (SOP) tihchhuah, tuna hman mek chung-changa State Level Expert Team on Covid-19 Management (SLETOCOM) rawtna siamte an thlirho a, mipuite tana phurrit lo leh eizawnna nghawng nasa lo thei ang bera inkaihhruaina siam a ṭul thu an sawi a ni. Hri kai inringhlelte tan a rang thei ang bera sample test a pawimawh thu sawilan niin, natna langchhuak (symptom nei)-te pawh an natna a lanchhuah veleh a rang thei ang bera in-test ṭhin turin an ngen a, mahni a sample in test (self test) te pawh IDSP hnenah emaw, anmahni bialtu health department hotute hnenah in-report ṭhin turin an ngen a ni.

Hri kai tharte chu an natna a serious a nih loh chuan home isolation (mahni in lama inenkawl) uar a ṭhat thu sawi a ni a, Omicron variant a nih tlangpui tawh avangin hri kai chhungte quarantine hranpa a ṭul lova, fimkhur taka mask leh kutkawr nen hri kaite enkawl a him tih sawi a nih bakah, CAB ṭha taka vawn a pawimawh a, contact tracing leh exit test a ṭul lo tih sawilan a ni bawk. Hri kai enkawl mekte chu uluk taka vil a an natna a zual deuh erawh chuan a rang thei ang bera damdawi in panpui emaw, in-report emaw a ṭul thu sawi a ni.

Sawrkar leh private damdawi in hrang hrangahte sample test theih a nih bakah awlsam taka pan theih turin kiosk leh mega kiosk siam thar leh a ṭul thu tarlan a ni a, sample test kit tun dinhmunah a thlaphanawm loh thu sawi a ni a, COVID-19 dona hmanraw chi hrang hrang pawh stock a awm ṭhat thu tarlan a ni.

COVID-19 vaccine lak a pawimawh thu mipuiten hre thar leh se an duh thu tarlan a ni bawk a, a bik takin precautionary dose lak hun tawhte leh 2nd dose lak hun tawhten lak ngei ngei a ṭul thu tarlan niin, precautionary dose private hospital-ah chauh lak theih tia sawrkar laipui thupek chu tihdanglam a nih thu leh, India ramin zalenna a hmuh kum 75-na denchhenin vawiin, July ni 15, 2022 aṭanga chhiara ni 75 chhung chu precautionary dose hi a thlawnin sawrkar vaccination centre-ah pek chhuah a nih tur thu tarlan a ni a, precautionary dose la thei chin 2nd dose lak hnu thla 9 tih pawh chu thla 6-ah a lak theih tawh thu tarlan a ni bawk a, Zirna In hrang hrangah COVID-19 vaccination drive kalpui mek chu uar taka kalpui chhunzawm zel ṭha tih a ni.

Zoram Medical College ah COVID-19 hri kaite tan ICU khum 9 leh Ward pangngaia khum 114 ruahman a nih thu tarlan a ni a, tun dinhmunah chuan damlo 38 enkawl lai an awm a, ICU a enkawl ngai an awm rih lo a, ZMC-a Genomic Sequencing Laboratory-a hri kaite sample endikah Omicron (B.A.2) hlir an la hmu rih tih tarlan a ni bawk.

House to House (vaccination) (Har Ghar Dastak Abhiyan 2.0) hnuaiah khaw 302 tlawh tawh an ni a, heng khua zawng zawnga in an tlawh zat hi 21,060 a ni. Vaccine hi district tinah stock a awm ṭha tawk bawk a ni.

He hunah hian H&FW Board Vice-Chairman Dr ZR Thiamsanga, MLA, H&FW Principal Secretary Esther Lalruatkimi, H&FW, School Education, H&TE, DIPR leh Finance Department hotute, Aizawl Bawrhsap leh ZMC hotute bakah Indian Medical Association, MKHC, CYMA, VC Association, NGHAM leh ACLCA aiawhte an tel a ni.