NEUM nawrhnaah khawng takin sawrkar kal a tum

National Health Mission Employees Union Mizoram (NEUM)-ten sawrkara an thil ngiat nawr nana tiamchin awm lova hna an chawlhsan chungchangah sawrkarin dan angin hma a la dawn a, khawng taka kal an tum tih Health Department Principal Secretary Esther Lalruatkimi chuan a sawi.

Thuthar lakhawmtute hnenah Esther Lalruatkimi chuan appointment order pek ni lovin engagement order pek an ni zawk a, an hna hi kum khat atana tih zel niin an hnathawh dan a zira kum khat ang zela chhawr zel an ni tih a sawi. Hna thawk tura lak an nih hma hian intiamkamna pawh ziah vek a nih thu leh Controlling officer-ten an hnathawh dan an report dan ang zela chawlhtir theih an nih thu a sawi a, NHM hnuaia hnathawkte hian hna an thawk em tih report Controlling Officer-te aanga an hmuh aangin an chungchang hi ngaihtuah a nih tur thu a sawi a, an hmalakna tur erawh mimala sawi theih a ni lo, tiin, “Tun dinhmunah NHM hnathawkte dinhmun tur hi tuma sawi theih a ni lo,” a ti a. “An thu leh hla hi kan ngaichang reng zawk a ni,” tiin, a theih chinah chuan theih-tawp an chhuah pui tih a sawi bawk.

Hetihlai hian NHM hnuaia hnathawkte an chawlh avanga harsatna a thlen lohna turin Health Department chuan Crisis Managment Plan an nei tih sawiin, Principal Director Health Department kaihhruaina hnuaiah sawrkar damdawiin hrang hrangahte mipuiten harsatna an tawh lohna turin ruahmanna an siam niin a sawi a ni.

DP&AR Secretary Lalramnghaka chuan NHM hnathawkte harsatna chungchang hi Dy CM hoin sawrkar department hrang hrang aiawh leh anmahni NEUM aiawhten an sawiho tih sawiin, NHM hnuaia thawktute chauh hi sawrkar hnuaia CSS hnathawk an nilo a, sawrkar department 16 hnuaia CSS hnathawk hi tunah mi 10,654 an awm mek a, heng hnathawk hrang hrangte hi DP&AR chuan an hlawh leh an service hrang hrangte zirchiangin an recommendation report pawh Chief Minister, Dy CM leh Chief Secretary hnenah an theh lut tawh tih a sawi a, Law & Judicial Department-in endikna neiin vetting an nei zo tawh a, DP&AR lamah chinfel ngaite leh enzui ngai la awm te nghah mek a ni a ti.

Lalramnghaka chuan hetiang scheme leh programme hrang hrang hnuaia thawkte hi mi chi hnih khat mai an nih loh avangin thil awlai tak a ni lova, group pakhat chauh lak hrana ngaihtuah theih a ni lo tih sawi bawkin, Central Scheme/Project leh EAP hnuaia thawktu lak hi tunhnai thil mai a ni lova, State ministry hrang hrang lo awm tawhte hunlai aṭanga zawi zawia lo awm an nih avangin nghawng tam tak – recruitment dan dinglai te, service dinhmuna dan awmsate leh sum leh pai a nghawng dan turte en hmasak a ngai a, chuvangin, sawrkar tan chuti maia thutlukna emaw policy han siam theih a ni lo a ti a ni.

Hetihlai hian NEUM chuan sawrkar aṭanga vauna an tawk chung pawhin nimin khan nawrh an la chhunzawm a, NEUM President Malsawmtluanga Hauhnar chuan Mizoram puma an member-ten an nawrh chu an zawm ṭhaa an hriat thu a sawi a, nimin lamah sawrkar nen an inbiak rih loh thu sawiin, district tina an hruaitute Aizawlah inkokhawmin vawiinah an ṭhukhawm dawn a ni.