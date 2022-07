District Hospital building tharin a mahmawh dang sak bul tan nan sawrkarin cheng vbc. 13 a pe dawn

Chief Minister Zoramthanga chuan Bukpui rama Serchhip District Hospital sakna turin PGCIL aṭanga CSR fund cheng vaibelchhe 21 dawn bakah thil pawimawh dang sak bul ṭanna atan sawrkarin cheng vaibelchhe 13 a pek tur thu a sawi.

Nimin khan Chief Minister hian Bukpui rama damdawi in building thar sakna hmun atana ruahman hi a tlawh a, hemi hnu hian MNF Serchhip East Block-in Serchhip Auditorium-a public meeting an buatsaih chu hmanpuiin, hetah hian Chief Minister chuan Serchhip damdawi in sakna tur chungchang hi a sawi lang a, Bukpui rama hmun ṭha taka sak ṭan mai chu Serchhip mipui tam tak leh, Aizawl lama Health Department Headquarter-te ṭha tih dan a ni tih a sawi a, “Amaherawhchu he lama hlauhthawn in neih, ‘A hospital building kha cheng vbc. 21 khan kan sa ang a, a ken tel quarter leh thil dang pawimawh sakna kan nei si lo ang a, a mal din ang’ in tih kha a dik a, in rilru a buai hle tih kan hria a, tichuan, health minister Dr. Thangtea-te nen kan ngaihtuah a, ‘A tira a pawimawh, a mamawh zual chu han en teh u, a pawisa dap dan dan a awm ang e,’ kan ti a, ‘Eng pawh nise tun Financial Year chhoah a bul ṭan nan chuan cheng vbc. 13 chuan a bul kan ṭan thei ang, hei hi tih theihah kan ngai a nih chuan Bukpui rama Hospital building pui hi sak ṭan theihah kan ngai e,’ Department lamin an ti a, tichuan Serchhipa mipuite pawhin ‘Saw lamah hospital building mal din lova, a ken tel tur, a bul ṭan chhohna leh sakna tur sawrkarin cheng vbc. 13 min pek chuan a bul kan ṭan chho ut ut mai ang a, helaia mi khawih buai lova a kal theih chuan a hahdamthlak dawn hle mai,’ in rawn ti a, Special Assistance to State for Capital Investment (SASCI) kan ti a, kan capital infrastructure leh kan investment atana sawrkar laipuiina state min rawn peka kan pawisa kha ka’n hisap a, Finance Minister nihna angin, ‘Serchhipin an mamawh chuan an mamawh zat an tih cheng nuai 1300 chu i pek belh ang hmiang’ tiin kan rawn pe ta che u a ni,” a ti.

“Hetia a nih chuan tender chhuah a, a thawktu tur thlan a, in duhna takah, in duh ang taka bul ṭan thei turin MNF sawrkar hian hma kan rawn chhawpsak che u a, damdawi in entawntlaka chhuah turin tunah chuan kan sawrkarin pawisa rawn sanction-in hma kan rawn ṭansak ta che u a ni,” a ti.

Hei bakah hian Serchhip Bazar building bula PWD quarter awmho chu New Serchhipa PWD Complex-a sawn phei a nih tur thu a sawi a, PWD hotute chu quarter thar sakna tura ruahmanna siam tura hrilh an nih thu sawiin, quarter thar sakna tur chu sawrkarin PWD Department-ah pawisa a pe dawn a, Bazara PWD ram chhuahsan tur awl zawng zawng chu Serchhip leh a chhehvel khawpuiin an mamawh ang tak dinna tur atan sawrkarin Serchhip mipuite a pe dawn tih a sawi bawk a, a hman dan tur chu khawtlang hotu te, VC te, Department hotuten an la ngaihtuah ang a ti a, College Administrative building pawh sakna tur a lo pek tawh pawh ‘bul ṭana tih nghal vut vut theih tho a ni’ tih a sawi a, Serchhip tan “a dang pawh hmachhawp tur kan la nei ṭeuh” a ti bawk.

CM hian nimin vek khan Serchhipa PWD hmunhmate hi a hmunah a enfiah nghal a ni.