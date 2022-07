FEMSE-in nawrh an tum an thulh; NEUM-in kaltlangpui an tum

Mi 5,000 bawr vel telna, Samagra hnuaia thawk inzawmkhawm pawl, Federation of Mizoram Samagra Employee (FEMSE)-in vawiin aṭanga an hlawh tihsan phûta pisa kai chungin hna thawh loh an tum chu an ṭhulh a, hetihlai hian National Health Mission (NHM) hnuaia thawk mi 2,200 vel awmna, NHM Employees Union, Mizoram (NEUM) erawhin vawiin aṭanga Nilaini (July 11-13, 2022) chhung a huhoa chawlh lak an tum chu kaltlangpui an tum.

Nimin tlai khan School Education Secretary Dr Lalzirmawia Chhangte, Lalhmachhuana State Project Director Samagra Shiksha leh FEMSE hruaitute hian inbiakna an nei a, FEMSE-in an hlawh tihpun leh dinhmun ṭha zawk sawrkarah an dil a, tun hnaia cabinet meeting-ah an dinhmun remtihsak tura an beisei chu ngaihtuah a nih hnuah siamṭhat ngai tlem a awm avangin ngaihtuah ṭhat leh tura dah a ni a, an lungawi lo hian badge dum an bel hnuah vawiin aṭanga pendown strike neih an rel a, nimin tlaia sawrkar hotute nena an inbiaknaah hian sawrkarin an tana hma an lak dante hrilhfiah an ni a, nawrh zel an tum chu an ṭhulh ta a ni.

NEUM chuan thuchhuah siamin, an harsatnate vawi tam tak sawrkarah an thlen tawh ṭhin tih sawiin, “Hengte hian tun thlengin awmzia a la nei lo mai ni loin, vawi khat tal pawh Cabinet meeting agenda-ah kan la lang lo,” an ti a, hriatthiam harsa an tih thu an sawi a, NHM hnuaia thawk zinga ṭhenkhat chu kum 15-20 chuang thawk tawhte an ni a, hun rei tak aṭang tawhin sawrkarah a ngheta an luh dan tur siamsak turin an ngen tawh ṭhin a, an thil phut tlang-pui chu – medical reimbur-sement neih ve, Health department hna lakah NHM-a thawkte tan engemaw zat hauhsak leh transfer TA/DA neih ve te a ni.