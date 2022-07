MZU Southern Campus kalpui tumna hmuna hmalak ngai ngaite thawk tan turin CM-in hriattir

Lungleia Mizoram University (MZU) Southern Campus, bulṭan thuai a nih theih nan Chief Minister Zoramthanga leh sawrkar hotu dangten Inrinni khan Pukpui an tlawh a, Pukpui Engineering College-a hmalakna tura ruahmanna siam sa te thawk ṭan nghal turin Chief Minister-in a changtu department-te a hriattir nghal a ni.

MZU Southern Campus atana hman lailawk tum Pukpui Engineering College chu a panna kawng a ṭhat loh avangin a hmun thlen theih a ni lova, Pukpui Engineering College building chu MZU Southern Campus atan hman thuai a nih theihna turin a panna kawng siamṭhat a ngaih bakah tui supply leh power supply te ruahman a ngai a, heng mamawhte ruahman tura engineer-ten plan an lo siamfel tawh angin a hna thawhna tura ṭul ang pawisa sanction nghal turin ruahmanna siam a ni a, hna pawh thawk ṭan nghal turin Chief Minister chuan PWD, PHE leh P&E Department hotute chu a hriattir nghal a ni.

He hunah hian School Education Minister Lal-chhandama Ralte, Lunglei HPC Vice Chairman Lawmawma Tochhawng, Dr Lalzirmawia Chhangte, Secretary, School Education Department, C.Lalramzauva, Adviser to CM, Lunglei DC Kulothungan A leh official dangte an tel a ni.