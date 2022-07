Football thuthang (1.7.2022)

@ Chelsea, Tottenham leh Arsenal-te chuan defender Gleison Bremer, 25, chungchangah Torino an dawr dawn a, Torino hian Brazilian manah hian £43m an phut a ni. (90min)

@ Manchester United chuan Dutch midfielder Frenkie de Jong chu Barcelona aṭangin an lalut thei ṭep a, mahse kum 25 mi hian club pahnihte hnenah hian Nou Camp chhuahsan a duh loh thu a hrilh ve ve a ni. (Sport)

@ Borussia Dortmund chuan England international Jude Bellingham, 19, manah £103m aia tam chauh an pawm thei dawn a, Bellingham hi Liverpool, Manchester United leh Real Madrid-te nen sawi zawm an ni. (Bild)

@ Everton chuan England goalkeeper Jordan Pickford, 28, chu hun rei zawk daih contract thar ziakpui tumin an dawr a, tuna a contract neih laiah hian kum 2 a la nei a ni. (Guardian)

@ Arsenal chuan a ṭum thumn nan Ajax hnenah Argentina defender Lisandro Martinez, 24, lei an dil leh a, Dutch champions hian a manah £43m an chhiar a ni. (Sun)

@ Manchester United chuan Martinez hi £40m-a lei dil tumin an inbuatsaih a, Martinez hi season liam ta khan United boss thar Erik ten Hag hnuaiah a khel a ni. (Talksport)

@ Manchester United leh England goalkeeper Dean Henderson, 25, chuan tun karah hian season tluana Nottingham Forest-a loan-a khel turin medical a nei dawn. (Mail)

@ Arsenal chuan an Under-23 leh Under-18 head coach hmun ruak luahtu tur an zawnnaah England midfielder hlui Jack Wilshere chu an dawr tawh. (Standard)