Football thuthang (11.7.2022)

@ England forward Phil Foden, 22, chuan Manchester City tan chawlhkar khata £200,000 hlawh turin kum 6 daih tur contract thar ziah a tum. (Star)

@ Arsenal chuan rin loh takin Chelsea leh France midfielder N’Golo Kante, 31, chu lakluh tumin hma an la. (Star)

@ Ajax chuan Manchester United hneah Argentina centre-back Lisandro Martinez, 24, lakluh an duh a nih chuan an lei ngamna zat euro 43m tisang turin an hrilh. (90 Min)

@ Manhester United hian kumin nipuia Old Trafford chhuahsan duh, Cristiao Ronaldo, 37, thlaktu turin Paulo Dybala chu lakluh an tum a, Argentina attacker kum 28 mi, Dybala hi season tawpa Juventus a chhuahsan hnu khan free agent a ni. (Star)

@ Barcelona chuan Leeds United attacker Raphinha, 25, man atana Chelsea-in an ngamna zat £60m chu add-ons telin thehchhuah an inzuam ve. (Goal)

@ Juventus chuan Matthijs de Ligt leh Bayern Munich-te chu an indawr tih an hria a, mahse Serie-A club hian Netherlands defender kum 22 mi lei dilna hi an la dawng lo a, Chelse leh De Ligt pawh hi sawi zawm an ni. (Fabrizio Romano)

@ De Ligt hian Bayern hi a zawm a nih chuan France defender Dayot Upamecano, 23 lei theih a nih tur thu Bundesliga champions hian Chelsea hi an hriattir a ni. (90 Min)

@ Arsenal chuan Benfica Spanish defender Alex Grimaldo, 26, lei dilna thehluh tumi an inbauatsaih mek. (Jornal de Notocias)

@ Derby boss hlui Wayne Rooney chu MLS leamah DC United enkawl turin a inhawng. (ESPN)