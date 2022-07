Lawrkhawm (11.7.2022)

Hri kai 8 hmuh belh

Ni 2 chhungin Serchhip District-ah Covid-19 hri kai hmuhchhuah belh 8 an awm a, Inrinni khan Thenzawlah 3, Chhiahtlangah 2 leh Serchhip Dinthar leh Ramthlun Veng aṭangin mi 1 ve ve hri kai hmuh belh an awm a, nimin khan E.Lungdarah hri kai hmuh belh pakhat a awm bawk. Hengte nen hian tun dinhmunah Serchhip District-a hri kai hmuhchhuah tawh zawng zawng chu 14,133 an ni a, Inrinni leh nimin khan hri kai enkawl dam awm lovin, hri kai enkawl dam tawh zawng zawng hi mi 14,048 niin, tunah hian hri kai enkawl 50 awm mekin, thihpui hi mi 35 an awm a ni.

Mipuiin kalphung thar sawrkar an duh tawh:Lalduhoma

Inrinnia Aizawl South-I ZPM Block Political Training neih a hmanpui naah ZPM Leader Lalduhoma chuan, “Tun hmain Mizoramah sawrkâr thar a pian reng rengin chu sawrkar chu sawrkâr ṭha a nih beiseina avânga piang a ni ngai lo, sawrkâr ding lai kan nin avâng chauha piang a ni. Tunah erawh mipuite’n sawrkar ṭha zawk, mipui sawrkar, kalphung thar sawrkâr an duh avâng zawkin sawrkâr thar din an duh tawh a ni. India leh Mizoram mipuite thinlungah hruaitu ṭha duhna a intuh nasat tawh hle a, MNF-ah hian MLA ṭha tak tak an awm laiin, an hruaitu berin a zir loh avângin, hruaitu ṭha lo hnuaiah mi ṭha nihin awmzia an nei lo a ni,” a ti.

Khua tlawh kim

Siaha district bawrhsap Lalsangliana chuan Inrinni khan Iana (Ainak) leh Siasi khuate tlawh lehin, Siaha district chhunga khaw awm zawng zawng a tlawhchhuak kim ta a ni.