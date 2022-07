India president 15-na atan Draupadi Murmu lalût

Draupadi Murmu chu nimin khan India President 15-na atan parliament Central Hall-ah rinawmna thu tiam tira lakluh a ni.

President thar hi Chief Justice of India Justice NV Ramana chuan rinawmna thu tiamtirin a lalut a, thusawiin President Murmu-i chuan hmun kilkhawr tak aṭanga rethei taka lo chawrchhuak hmeichhia, President a rawn ni thei chu mipui rorelna democracy mawina a ni a ti a. Tuna a hlawhtlinna chu mimal hlawhtlinna niloin ramchhung mi rethei zawng zawngte hlawhtlinna a ni a ti a. Ramchhunga mi hnuaihnung leh rethei zawkte hmasawnna turin theihtawp a chhuah tur thu a sawiin hmasawnna huapzo nei tur leh hmeichhiate dinhmun chawisang turin a thawk dawn tih a sawi bawk a ni.

Lakluh inkhawmah hian Rajya Sabha Chairman M Venkaiah Naidu, Prime Minister Narendra Modi, Chief Justice of India NV Ramana, Lok Sabha Speaker Om Birla, Union Ministers, Governors, Chief Ministers, Heads of Diplomatic Missions, Members of Parliament leh principal Civil leh Military Officers engemawzat an tel a ni.

Nimina President thar atana Droupadi Murmu lakluhnaah hian Mizoram MP( LS) C. Lalrosanga leh MP (RS) K. Vanlalvena-te an tel a ni.