Mizoram Governor-in IIT leh NIT hotute a kâwm

Governor, Hari Babu Kambhampati chuan nimin khan Aizawla a chenna Raj Bhavana-ah Indian Institute of Technology (IIT) Tirupati Director, Prof. KN Satyanarayana- Mizoram NIT Director Prof. S.Sundar-a te a kawm a, leimin vanga harsatna thleng thin pumpelh chungchang te, science thiamna hmanga Mizorama kuthnathawktute hmalakna ṭanpuina chungchangte leh NIT Mizoram sak hna thawh dan tur chungchangte an sawiho.

Governor chuan NIT Mizoram chu a awmna rei tawh mah se vanduaithlak takin a sakna tur ram chungchangah tihfel ngai te tihfel chhung a rei ta deuh a. Tunah erawh chuan chinfel ngai te pawh NIT Mizoram leh Mizoram sawrkar thawhrimna azarah a fel thawkhat tawh a, a lawmawm hle a ni, a ti a. IIT Tirupati leh NIT Mizoram ten leimin leh a ven dan thla lem hnathawh chhawr tangkaia zirchianna an buatsaih chu Mizoram tana thil pawimawh em em a ni a, Remote Sensing and Geospatial Technology for Landslide Mitigation and Management in North Eastern Region tih thupui hmanga ni 5 chhung zirchianna hian DM&R leh hetiang lama sawrkar hnathawk mawhphurtute zawng zawng thiamna tangkai tak a pek belh ngei a beisei tih a sawi bawk.