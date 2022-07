India president 15-na tur Droupadi Murmu

Nimin khan India president thar tur thlannaa vote tlate chu chhiar niin, BJP kaihhruai NDA candidate Droupadi Murmu chu President thar atan hneh taka thlan tlin a ni.

Kum 64 mi, Murmu-i hian Vote tla zawng zawng 4701 aṭangin vote 2824 a hmu a, a vote hmuh hlut zawng hi 6,76,803 niin, za zela 64 vel a ni a, a khingpui Yashwant Sinha hian vote 1,877 hmu-in a vote hmuh hlut zawng hi 3,80,177 a ni a, hei hi za zela 36 vel a ni a, vote thi (invalid vote) hi 53 a awm a ni.

Heti hian Murmu-i chu India ram president 15-na ni turin July ni 25 khian lakluh a ni dawn a, India rama tribal zinga President hmasa ber tur a nih bakah India-in zalenna a hmuh hnua piang President ni thei naupang ber a ni dawn bawk a ni.

Murmu-i a tlin hnu hian India ram hruaitu lu leh politician langsar tak takten an lawmpui thu an sawi hlawm a, Politics khawvela a luh ṭanna chu kum 1997 khan Rairangpur Notifield Area Council-ah BJP ticket-in Councillor-a thlan tlin a ni a, kum 2000-2004 inkarah khan Odisha-ah BJP-BJD sawrkar inṭawmah Minister a ni a, kum 2015 khan Jharkhand governor tura ruat niin, kum 2021 thleng he hna hi a thawk a, kum 2007 khan Odisha Legislative assembly chuan MLA of the year-ah thlangin Nilkanth Award an hlan nghe nghe a ni.