Lawrkhawm (22.7.2022)

Hri kai hmuhchhuah thar 7 awm

Nimin khan Serchhip District chhungah Covid-19 hri kai mi 7 hmuh belh leh an ni a, nimina hmuhchhuahte hi Thenzawlah mi 4 bakah Serchhipah Khawtetlangah mi 2 leh Leisangah mi 1 an ni a, hengte nen hian Serchhip District-a hri kai hmuhchhuah tawh zawng zawng chu 14,215 an ni a, nimin khan hri kai enkawl dam mi 5 chhuahtir an ni a, hengte nen hian hri kai enkawl dam tawh chu mi 14,122 an tling a, tun dinhmunah hri kai 58 enkawl lai an awm a, thihpui hi mi 35 an awm tawh a ni.

PHED EE sawn

PHED, Serchhip Division-a EE ni lai, Er. F.Lalsanglura chu CE Zone-I Office-ah EE (Planning) chelh tura sawn a ni a, a aiah CE Zone-II-a EE (Planning) hna chelh lai Er. Isaac Lalchhuanmawia a rawn awm dawn a ni.

SMATEE hriattirna

State Medical and Technical Entrance Examination (SMATEE), 2022 kaltlanga seat pek chhuah tur atan first round online choice filling chu ni 21.7.2022, dar 10:00 am aṭanga ni 24.7.2022 dar 5:00 pm chhungin website www.dhte.mizoram.gov.in ah thehluh theih a ni.

Chawimawina hun hmang

Ram zalenna kum 75-na (Azadi Ka Amrit Mahotsav) lawmna kal zelah nimin khan Lunglei DRDA Project Director Office-ah ram zalenna sualtu Darthawma (L) leh Padma Shree Award dawngtu RK Lalhluna-te chawimawina hun hman a ni.