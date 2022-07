Thenzawla Japanese Encephalitis natna hmuhchhuah anga sawi rintlakah ngai lo

Health Department chuan thuchhuah siamin, tunhnaia Thenzawl khuaah Japanese Encephalitis (JE) natna hmuhchhuah nia chanchinbu lama tarlan chu ELISA (antibody test) hmanga hmuhchhuah a ni a, hei hi confirmatory test a nih loh avangin a CSF sample hi test-na rintlak zawk (Real Time PCR) a test turin, Lal Path Laboratory, Kolkata-ah thawn a ni a, ni 20.7.2022-ah he sample test result hi tihchhuah a ni a, he test result-ah hian sample hi a Negative a, JE virus hmuh a nih loh avangin, Japanese Encephalitis confirmed case anga pawm theih a ni lo tih an sawi.

Hetiang a nih avang hian Director of Health Services kaihhruaina hnuaiah meeting neih nghal a ni a, Health Department Official-te meeting chuan investigation mumal zawk kalpui áš­ha a ti a, Epidemiological, Entomological leh Environmental investigation-te nei tura hmalak mek a ni tih tarlangin, Mizoram chhunga Real Time PCR test (molecular diagnosis) ti thei tur pawhin hmalak nghal a ni tih a tarlang a, tun dinhmunah mipuite tan chiaina tur a awmlo a, Health Department chuan chak takin hma a la zel dawn a ni, an ti bawk.