Kawngpui siam CYMA-ah thlen tum

Serchhip Sub-Hqrs. YMA chuan NHIDCL hnuaia National Highway-54 siamṭhat hna thawh mekah hnathawh ṭha tawklo leh dân anga hnathawh ni lo chungchang chu Central YMA-ah thlen nise an ti.

Zirtawpnia Serchhip Sub-Hqrs. YMA Conference Hall-a Executive Committee ṭhutkhawm chuan Serchhip District chhunga NH-54 laih zauh leh siamṭhat hna NHIDCL hnuaia thawh mek chungchang an sawiho a, he hna kal mek hi hun engemaw chen kalta aṭanga an lo enfiah fo tawh thu leh, hnathawh ṭha tawk lo tam tak a awm nia an hriat thu te, environment humhalh chungchangah pawh Dan zawm tur zawm loh tam tak a awm nia an hriat thu an sawi a. He kawngpui siamṭhat hna kal mek hi Serchhip Sub-Hqrs. YMA huamchhungah chauh kalpui a nih loh avang leh rampum huap thil a nih avangin Central YMA-ah Law Court-a khing tura an duh thu thlen nise an ti a, hei bakah hian he kawngpui siam mek chungchang hi Prime Minister Office-ah thlen nise an ti bawk.

SEC ṭhukhawm chuan ruihhlo dona kawngah chak zawka hmalak relin, hemi kawngah hian Kohhran hrang hrangte pawh thawhhopuiah sawm nise tiin, Kohhran hrang hrangte pawh ṭawngṭai thupui-ah lo nei tura ngen nise an ti bawk.