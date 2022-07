Lockdown puan leh bak hmachhawn tur kan nei lo – MPYCC

Congress Ṭhalai (MPYCC) chuan Mizoram a Covid-19 hri kai pungchho leh mek laka inveng fimkhur turin mipuite an ngen. MNF sawrkar in Covid-19 hri leng laka inven dan a hriat leh thiam chhun Lockdown puan leh bak hmachhawn tur kan nei lo, an ti.

MPYCC chuan tunhnaia Covid-19 hri Mizorama nasa taka a pun leh tak avangin mipuite he hri pung mek laka kan him tlan zawkna atan, mahnia kan lo inven theihna hrang hrang facemask uar zawka vuah tur te, hand sanitizer hmang uar lehzual turtein mipui te kan ngen bakah, he hri a hluar laia mahni kan lo in ven tawh thin dan hrang hrang kha hmang thar leh hram hram turin MPYCC chuan mipui te kan ngen a ni,” an ti.

Congress Ṭhalai chuan, “Mipui te kan theih dan ang ang a kan lo inven lawk loh chuan, MNF sawrkarin Covid-19 hri leng laka inven dan a hriat leh thiam chhun Lockdown puan leh bak hmachhawn tur Mizoram mipuiten kan nei leh dawn lo a ni tih mipuite kan hriattir duh. Covid-19 hrileng vanga hun rei tak MNF sawrkarin Lockdown a puan avanga mirethei leh harsa zawkten retheih leh manganna nasa tak an tawh ang kha thleng nawn tawh lo se tih kan duh ber a, lockdown puan kher ngai tawh lo turin mipuite mahni thiam leh theih dan ang anga lo inveng lawk turin MPYCC chuan Mizoram mipuite kan ngên a ni,” an ti.