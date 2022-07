Online-a electric bill pekna buaipui mek

Online-a electric bill pe thin te tana harsatna awm leh payment chungchanga harsatna awm ṭhin chu an buaipui mek tih P&ED chuan an sawi a, buaipui mek zel a nih avangin rintlak taka Online hmanga bill pek chhunzawm thuai beisei a nih thu an sawi.

Er. Benjamin L.Tlumtea, Superintending Engineer (Comml.) Engineer-in-Chief, P&ED chuan, Electric bill pek chungchangah July thla Electric bill chu P&E Department Bill counter-ah payment dawn mek a nih thu thuchhuak a siamah a tarlang a, Billing system thar leh data centre thar hman tan a nih vangin Online a bill pe thin te tan engemaw harsatna a awm thin, a ti. Online payment chungchanga harsatna awm thin chu buaipui a, chinfel mek zel a nih thu leh rintlak taka Online hmanga bill pek chhunzawm theih thuai beisei a nih thu Power hotu chuan a tarlang bawk.

Engineer-in-Chief, P&ED chuan Electricity billing system tharah Consumer number thar vek hman a nih tawh avangin Online hmanga bill pek nan Consumer number thar (8-digits) hman tawh tur a ni, a ti a, ‘Business partner’ tih ah chhut luh tur a ni, tiin, July thla bill la hmu lo tan June thla bill ah consumer number thar hi tarlan tawh a ni, a ti bawk.

Online payment-a har-satna nei tan 9436141511 / 7832871956 / 8575517333-ah hian office hun chhungin zawhfiah theih a ni.