Mi sang tel rual thisena lei tawh MNF party hi he ram tungding tura Pathian ruat a ni:MNF president

Inrinni khan Mizo Hnam Run, Sub-Hqrs. Lungleiah MNF chhung inkhawm hun hman a ni a, he hunah hian MNF party president, Chief Minister, Zoramthanga chuan “Mi sangtel rual thisena lei tawh MNF party hi he ram tungding tura Pathianin a ruat a ni. Hun khirhtak kara beisei phak baka sawrkar hmalakna a ropui hi Pathian malsawmna a ni a. Pathian remruatna a lo thlen chuan dan theih a ni lo. Kan fel vang ni loin, a duh dan anga kan kal ṭhin avangin a hun takah mal min sawm thin a ni,” a ti a, “Kan khingpuiten min sawiselna tur pawh an hre tawh mang lo a, kan hna-thawh leh thiltih vangin an chil a put mek a ni,” a ti bawk.

He hunah hian Lalchhandama Ralte, Adviser MNF Hqrs, Education Minister ni bawk leh J.Malsawmzuala Vanchhawng, MNF adviser-ten thu an sawi bawk.