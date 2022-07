NEUM-in nawrh chhunzawm an tum; Sawrkarin vawiin atanga hna zawm turin a hriattir

Ni 3 chhung mass casual leave laa nuar, National Health Mission Employees Union Mizoram (NEUM) chuan an nawrh tawp ni nimin thleng khan sawrkara an thil phût chungchangah lungawina an la hmuh loh avangin tiamchin awm lova nawrh chhunzawm an tum a, hetihlai hian sawrkar chuan vawiin aṭanga an hna zawm tura hriattirin, hna zawm lo an awm a nih chuan an chungah dân anga hmalak a nih tur thu a sawi.

NEUM chuan thuchhuah siamin, an harsatna hrang hrangte chinfel a nih theih nan sawrkar hotute hnenah ngenna vawi tam tak thlen a ni tawh ṭhin a, sawrkar lamin COVID-19 hripuite chhuanlamah siamin, hrilêngte a ziaawm huna hmalak an tiam a, Covid dona kawngah a hmatawnga ding tur an ni tih inhriain, thih ngam lu pua hna an thawh mawlh mawlh laiin an thlatin hlawh erawh chu thlakip pawhin pêk an ni lo tih an sawi a. Hri dona kawngah theihtawp chhuah turin hmun hrang hrangah an duty-na senso pawh an intum châng a tam hle a, sum leh pai nitin khawsaknaah harsatna namen lo an tawh avangin lungawilohna tihlan an tum a, sawrkar lam chuan Mizoram Essential Service Maintenance Act, 1990 (MESMA) a puan hnan a, kum khat liam hnu, Covid hri lengte a lo ziaawm chhoh hnuah pawh an chungchang ngaihtuah a la ni chuanglo chu ngaihthiam harsa an tih tawh thu an sawi a ni.

Mass Casual Leave lak chungchangah hian Deputy Chief Minister Tawnluia hovin niminpiah khan NEUM hruaitute chu an ṭhukhawm a, he meeting minute nimina tihchhuahah NEUM-ten an thilphut hrang hranga lungawina khawp an hmuh loh avangin nawrh zui an tum ta tih an sawi a ni.

Hetihlai hian nimin khan Health Department Under Secretary chuan National Health Mission Director hnenah hriattirna pe-in, NEUM-te’n nawrh chhunzawm an tum chungchangah, damlote leh mipuite tawrhna a zual zel loh nan NHM hnuaia thawktute chu July 14, 2022 aṭanga dân pangngaia an hna chhunzawm ṭheuh tura hriattir turin a ngen a, hna zawm lo an awm a nih chuan an chungah sawrkarin dan anga hma a lak tur thu leh, hna an zawm ngei em tih report pawh a hnena thehlut turin a hriattir a ni.

NHM Director pawhin nimin vek khan hriattirna tichhuak nghalin, he hriattirna hi NHM hnuaia thawktu zawng zawngten an hriat atan leh an hna an zawm ngeina tura hma la turin Controlling Officer zawng zawngte chu a hriattir nghal a, anmahni chief medical officer-te ṭheuh kaltlangin hna an zawm leh zawm loh a hnena thlen ṭhin turin a hriattir nghal bawk a ni.

Under Secretary-in NHM Mission Director hnena lehkha a thawnah hian NEUM thil nawr chungchangah hian sawrkarin theihtawp a chhuahsak a, an hlawh pawh April leh May pek tawh niin, June leh a hnu lam atan an hlawh tur pawh chak taka ngaihtuahsak niin, hotuten thil awmdan vawi tam tak an hrilhfiah tawh chunga tiamchin awm lova nawrh chhunzawm an tum chu sawrkarin pawi a tiin a hrethiam lo takzet a ni tih a tarlang bawk a ni.