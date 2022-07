District Monitoring Team-in NH-54 laih zauh hna thawh endik chhunzawm

Serchhip District Level Monitoring Committee on Implementation of JICA on National Highway-54 member-te chuan Serchhip district chhunga NH-54 laih zauh hna thawh meka leivung an paih dan an endik chhunzawm leh a, NHIDCL hotute leh an hnuaia contractor-ten an hnathawh meka thil fel tawklo awm nia an ngaihte an sawi ho.

Thawhlehnia NH 54 laih meka leivung paihna endikna hi June 28-a an neih tawh chhunzawm lehna niin, Serchhip Dawngzawl ram aṭanga Bungtlang inkara hnathawktute hmalakna an en a, hei hi Bhartia Infra Project Limited Company hnathawh chin a ni.

Hmun hrang hranga an leivung paihna hmunte en sakin, an leivung paihin mipuite tana harsatna a siamsak nia an sawi hmun te, leivung paihna hmun khat liam nasa tawh lutuk dawlzawl belh dan tur te, a hmun ruata leivung paih lova a remchang laia an paih tak maina hmun nia sawite uluk taka enin, a hmun sawn ngaite sawn dan turte pawh an sawipui a ni.

Monitoring Committee hian hnathawktute chu leivung paihna hmun tura thlanah chauh leivung hi paih ngei ṭhin tura hrilhin, leivung paihna hmun khatliam tawh siamṭhat nana Retaining Wall siam tura tihte chu thla hnih chhunga thawk zo turin an hrilh a, hetih chhung hian lei laih hna thawk tawh rih lo turin an hrilh bawk.

Contractor-te erawh hi chuan ruahtui tlak tam laia Gabion Retaining Wall siam chu a harsa deuhva an rin thu an sawi ve thung a, hna hi an chawlhsan thiang bik si lova, tun hnuah chuan environment nasa lehzuala vêng chungin hnathawh an lo tum ang a, hmalakna tur an kawhhmuh apiangte ṭha taka lo bawhzui a tum tur thu Monitoring Team te hi an lo hrilh a ni.

Monitoring team te hi Lalzikpuii, SDO (Sadar) hovin Member Secretary Lalbiakchama Chawngthu, DFO, Thenzawl te, Mizoram Pollution Control Board aiawh te, I&PR Department aiawhte, Sub-Hqrs. YMA aiawh te, NHIDCL aiawhte leh Contractor-te an tel a ni.