Oil Depot awmsa hmang duh loah Congress leh MNF puh

ZPM Ṭhalai chuan Congress leh MNF sawrkarin oil depot awmsa an hmang duh lo tih an sawi.

Thuchhuah an siamah kum 1982-a ’emergency crash scheme’ hmanga PC sawkârin Vairengte-a oil depot a lo siam tawh, PC sawrkâr a tlak kum 1984 aṭanga hman chhunzawm a ni ta lo chu pawi an tih thu an tarlang a, “A hnua sawrkârna changtu Congress leh MNF partyte’n thil ṭhaah pawh sawrkâr hmasa hmalakna an chhunzawm duh lo hi mipuite’n kan tawrh phahin a ram hmangaih lo zia hle niin kan hria,” an ti.

Remna Ni lawma kum 35 zet state puitling kan nih hnuah pawh, ṭhenawm state-a tuilian leh thildang vanga harsatna te, ramri buai avânga harsatnate tawh apianga tuialhthei dahkhawl-na mumal lo avânga kan buai ziah chu a hun tawh loa an hriat thu leh, sawrkarna lo chelh tawhtu Congress leh MNF tân mualphona nia an hriat thu an sawi.