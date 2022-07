RD Minister-in Thenzawlah Remna Ni hmanpui

Nimin khan Serchhip West Block MNF huaihawt-in Thenzawl Joint YMA Hall-ah Remna Ni hman a ni a, he hun hi Lalruatkima Minister, MNF Adviser ni bawk chuan a hmanpui.

Vanlalzawna Serchhip West Block MNF President kaihhruai inkhawmah hian Lalruatkima chuan thusawi-in, “Tu Party pawh sawrkar se remna leh muanna vawn nun tlat hi kan zavaia mawh-phurna a ni a. Hnam pasal-ṭhate leh Martar-te hre reng chungin he ram hi a kal tur a ni,” a ti.

RD Minister chuan, “Mipuite hi sawrkar ta kan ni a, sawrkar hi mipui ta a ni bawk. Department hrang hrangte hmalakna tihlawhtlin a nih theih nan sawrkar hma-lakna lo ṭawiawm zel turin mipuite ka sawm che u a ni,” a ti a. “A fel ber berte kan ni hauh lovang, mahse tun din-hmunah chuan Pathianin MNF kutah he ram hruai hna hi a dah a. Kan thiam ang leh kan theih tawkin hmalam kan pan zel dawn a ni,” a ti.

“Sawrkar flagship prog-ramme SEDP ruahman mek a ni a, he SEDP hi ho mai maia hman a thiang lo a, dinchhuah nan kan hmang tur a ni,” a ti a, “Tuna thlante hi a hmahruai chauh a ni a, a lo la kal zel dawn a ni tih hriain kan rilru lam pawh i inbuatsaih ang u,” a ti bawk.