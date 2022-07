PC party Economic policy tlangzarh

PC Party economic policy thar ‘Khawl Hnuh Hmasawnna : Mi tin tan In leh Hna’ tih chu nimin khan an party Office, Aizawlah an President Lalhmangaiha Sailo-in a tlangzarh.

Lalhmangaiha Sailo chuan he policy tlangzarhna thu a sawinaah PC Party-in ram hmasawnna tura hma a lo lak tawh dan leh hmalak a tum dante a sawi a, David Lalrinchhana, Research Scholar chuan he policy bu siam chu review-in a ṭhat viau laiin sawifiah belh ngai a tam ziate a sawi a, Mizorama sawrkar hmalakna hlawhtling tawk lo ṭhinte zirchian leh kalphung siamṭhat ṭul ziate a sawi.

Vanlalruata, Sr. Vice President chuan power point presentation hmangin policy hi a sawifiah a, “He policy hi kan ram dam theihna, rin thu nena siam ni lo, mi hlawhtlinna zirchianna aṭanga piang a nih avangin kan ram tan a hlawhtlin a ngai a. A hlawhtlin theihnan hma lakpui atan mi zawng zawng kan sawm che u a ni,” a ti.

Nimina tlangzarh tak policy hi a bu a siam a ni a. A bu hi ₹20 man a ni a. A duh apiang tan party office ah lei theih a ni a, lei theihna tur hmun dang pawh ruahman thuai an tum a ni