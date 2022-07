Lawrkhawm (8.7.2022)

Hri kai 3 hmuh belh

Nimin khan Serchhip District-ah Covid-19 hri kai hmuhchhuah belh pathum an awm a, nimina hmuh belhte hi, Thentlang, Khawlailung leh New Serchhip North aṭangin mi pakhat ṭheuh an ni a, tun dinhmunah Serchhip District-a hri kai hmuhchhuah tawh zawng zawng chu 14,121 an ni a, nimin khan hri kai enkawl dam mi 16 chhuahtir niin, hei nen hian enkawl dam tawh zawng zawng hi mi 14,038 niin, tunah hian hri kai enkawl 48 awm mekin, thihpui hi mi 35 an awm a ni.

Awareness Campaign chhunzawm dawn

Serchhip Ṭhalai Pawlin Serchhip town chhunga High School chin chung lama Drugs Awareness Campaign a kalpui mek chu vawiinah Synod leh Zoluti High School-ahte an nei chhunzawm leh dawn a ni.

CM ho-in Lengpui Airport enfiah

Chief Minister Zoramthanga hoin nimin khan Lengpui Airport tihchangtlun hnathawh kal mek chu enho a ni a, Terminal building luhna tur elevated road siam mek te, departure area tura hna thawh leh fencing-te thlithlai a ni a, I&PR Minister Lalruatkima leh Transport Minister TJ Lalnuntluanga-ten Chief Minister hi an ṭawiawm a ni.

Training hawng

Ni 2 awh tur Refresher Course on Environment Education, Aizawl District huam chhunga Primary School zirtirtute tana buatsaih chu nimin chawhma dar 10 khan Dr Lalzirmawia Chhangte, School Education Secretary chuan SCERT Auditorium-ah a hawng.