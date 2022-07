Plastic atanga siam vawi khat chauh hman theih chi khap

Serchip District Bawrhsap mawhphurhna chelh mektu, Lalmuansanga Ralte chuan Plastic aṭanga siam hmanrua vawi khat chauh hman theih chi (single use plastic)-te khap a nih thu hriattirna a tichhuak.

Hriattirna a tihchhuahah chuan India sawrkar laipui thuchhuak, Plastic Waste Management Rules 2016 leh UD & PA, Mizoram thuchhuakin a tarlan angin, Mizoram chhungah hman khat chauh daih plastic(Single Use Plastics (SUPS))-te chuan kan ram leilung, boruak leh luite a tibawlhhlawhin, mihring hriselnaah a ṭha lo zawnga nghawng thei a nih avang leh, khuarel chhiatna nasa takin a belhchhah bawk avangin hman khap a ni tih a tarlang.

Hei bakah hian hman khat chauh daih plastic(Single Use Plastics (SUPS))-te chu ni 31 July, 2022 ral hma ngeia tihral vek tur a ni a, a hnu lamah ram pawn leh hmun dang aṭanga lakluh, zawrh leh hralh chhuah phal a ni lo tih a tarlang a, he thupek zawm lova man an awm a nih chuan Section 15 of Environment Protection Act, 1986 hnuaiah dan angin an chungah action lak a nih tur thu a tarlang bawk.

Ni 31 July, 2022 ral hmaa tihral tur SUPS tarlante chu – a fawng atana plastic hman chi – ear bud, ballon, flag, candy leh ice-cream te, plastic fork, spoon, knives, straw, tray, wrapping/packing films for sweet boxes leh thil chei mawina atana hman ṭhin Polystyrene (Thermocol) te, plastic invitation card leh cigarette tuamna (packets) te, Plastic bag (75 micron aia pan te) leh Plastic/PVC banners (100 micron aia pan) leh thil chawhna (stirrer) plastic-te a ni.