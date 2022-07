Zamuangah Myanmar kuhva bag 300 man; Hâlral nghal a ni

Nimin zing lam dar 2:30 khan Zamuang zero point-ah lirthei pahnhinin an phurh Myanmar Kuhva bag 300-te chu hâl a ni.

Kuhva phur lirthei pahnih (MZ 01-V-5972 leh MZ 01-V-5750)-te aṭanga kuhva mante hi Chuauliansawti w/o Lalnuntluanga Colney, Kanhmun tâ nia sawi a ni a, kuhva man a nih hnu hian mipui pungkhawmte chuan he’ng kuhvate hi an hâl a, police-te nen pawh an innawr buai viau nia thudawn a ni.

Kar kalta, June ni 28 zanlai pelh hnu deuh khan Zamuangah vek hian kuhva bag 285 manin, hal a lo ni tawh bawk a ni.

Hachhek Bial Kuhva Chingtu Pawl (HBKCP), Taitesena Group YMA, Langkaih Group YMA leh Hachhek Joint VC-te chuan Joint resolution siamin, foreign kuhva dan lova Hachhek constituency-a lo lut chu an duh lo tih tarlangin, vawi tam tak Mizoram sawrkar hnenah an thlen hnu pawhin, nimin zing dar 2:30 khan Zamuang zero point-ah MZ 01-V-5972 leh MZ 01-V-5750-te atangin foreign kuhva bag 150 ve ve, Chuauliansawti W/o Lalnuntluanga Colney, Kanhmun ta nia hriat chu, Vairengte Godown aṭanga Kanhmun godown-a dah tur an man tih an tarlang a “Hetianga dan lova foreign kuhva Mizorama lo lut ṭhin hi kan duh loin kan do tak zet a, foreign kuhva hian Hachhek bial hi rawn lut tawh lo se kan duh a ni,” tiin Joint resolution an siamah chuan an tarlang.

“Tun hnuah foreign kuhva phur hian Hachhek constituency an lo lut leh a nih chuan eng harsatna pawh tawk se, an cho chhuahah keini All NGOs leh Hachhek joint VC te chuan kan ngai ang,” an ti bawk.

Thulakna tarlan danin, Zawlnuam police-te chu kuhva manna hmunah hian an kal a, Hachhek bial khaw hrang hrang aṭanga pungkhawm mipuiten motor aṭangin kuhva an hlan thlak hnuah an hâl a, motor erawh khawih a ni lo a, mipui pungkhawm an tam avangin police tan pawh tih vak ngaihna a awm lo nia thudawn a ni.

He thu ziahlai thleng hi chuan police-ah FIR thehluh a la awm lo a, Joint NGO lam chuan kuhva neitu lamin FIR an thehlut a nih chuan counter FIR thehluh ve an tum nia hriat a ni.