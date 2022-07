Zirlaite hnena ruihhlo chungchang zirtirna tur atan training nei tan

Mizoram Social Defence & Rehabilitation Board, Social Welfare & Tribal Affairs Department leh SCERT ṭangkawpin ni 3 awh tur Training of Master trainers for Drug prevention in schools chu nimin khan Social Welfare Department Secrretary Arun Mishra chuan a hawng.

Hawnna inkhawm SCERT Auditorium, Chaltlanga buatsaihah hian SCERT hotu te leh, MSD & RB, Social Welfare & Tribal Affairs Department lama thawktute an tel a ni.

Master trainer training-ah hian Mizoram chhung district hrang hrang aṭangin DIET lecturer-te thlan chhuah niin, Drugs chung-changah zirtirna pek an ni a, International expert on Drugs, Debashis Mukherjee chuan ‘Drug Module’ chungchangah zirtirna hi a pe dawn a ni.

Drug module hi naupang kum mila siam niin, Primary School, Middle School, High & Higher Secondary School-ahte hman theih tura buatsaih a ni a, Master trainer-te hian an awmna district chhungah zirtirtute training an pe chhawng leh ang a, zirtirtute hian naupangte hnenah naupang kum milin Drugs chungchangah zirtirna hi an kalpui dawn a ni.

MSD&RB, Social Welfare & Tribal Affairs Department hmalakna a naupang kum 18 hnuailamte zinga zirchhiannain a tarlan danin kum 5 liamta ai khan naupang ruihhlo ti an tam tih a hriat mai bakah an ruihhlo tih ṭan kum pawh a naupang telh telh avangin naupangte zingah zirtirna hi nasa taka kalpui a hun tawh takzet a, he training pawh hi chumi bawhzuina atana sawrkar Department hmalakna pawimawh tak pakhat a ni.