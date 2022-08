Dr. C.Sangluaii lehkhabu ziah tlangzarh

Govt. Serchhip College leh Govt. Aizawl College principal hlui Prof. Dr. C.Sangluaii ziah, ‘Khawvel pumpui chawkbuaitu leh mi tam tak nunna suattu Coronavirus / Covid-19’ lehkhabu chu nimin khan Hill View Guest House, New Serchhipah Dr. Pachuau Lalmalsawma, SNO, IDSP, Directorate of Health Services chuan a tlangzarh.

Tlangzarhna inkhawm kaihruaitu K.Lalrinchhana, Asst. Prof. Govt. Serchhip College chuan lehkhabu thlirlawkna (Book preview) hun a hmang a, khuallian, Dr. Pachuau Lalmalsawma leh lehkhabu ziaktu, Dr. C.Sangluaii bakah Serchhip District Bawrhsap, Nazuk Kumar, Serchhip Academy of Letters (SEDAL) aiawh leh kalkhawmte zing aṭangin thusawi ngaihthlak a ni a, Dr. C.Sangluaii pasal JB Rualchhinga’n lawmthu sawiin hun a khâr a ni.

He lehkhabuah hian khawvelin Coronavirus a hmelhriat chhoh dan aṭanga Mizoram a nghawng dan hrang hrangte tarlan a nih bakah, he hrileng kaih-hnawih thil chhinchhiahtlak leh langsar te, Mizo mipuiten he hrileng aṭanga zir tur an neihte tarlan a ni a, lehkhabu hi phek 186-a chhah a ni a, a ziaktu Dr. C.Sangluaii hian hemi hma hian lehkhabu 17 a lo tichhuak tawh a ni.