Garcia leh Coris-ten history thar an siam

Caroline Garcia leh Borna Coric-te chuan history thar siamin, Cincinnati final-ah hnehna an chang.

Kum 28 mi, Garcia hi qualifier aṭanga WTA 1000 title la thei hmasa ber niin, final-ah hian Petra Kvitova hi 6-2, 6-4-in a hneh a, Garcia hian hei hi Master Trophy ṭum 3 a chawina niin, kum 5 dawn kal ta khan Wuhan leh Beijing-ah trophy hi a lo chawi tawh a, World no. 35 ni mekin, kum 2017 hnua a vawi khatna atan ranking-ah top 20 huangah a tel leh thei dawn ta a ni.

Garcoa hian qualifying a paltlang hnuah Wimbledon champion ṭum 2 ni tawh, Kvitova a hneh hma hian top 10 zinga mi Maria Sakkari, Aryna Saba-lenka leh Jessica Pegula-te a hneh a ni.

Mipa final-ah hian world number 152, Coric hi Mastrer Trophy chawi thei zinga rank hniam ber a ni bawk a, final-ah hian fourth seed Stefanos Tsitsipas chu 7-6 (7-0), 6-2-in a hneh a ni.

Coric hi ATP ranking-a a thlen san lai berin world number 12-te pawh a lo ni tawh a, mahse a dar hliam avangin kum 1 vel a inkhel lo a, March thla khan inkhel turin a lo kir chauh a, Semi-final-ah British number one Cameron Norrie a hneh a, hemi hma hian Rafael Nadal leh Felix Auger-Aliassime-te a paltlang a ni.