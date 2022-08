Football thuthang (23.8.2022)

@ Ajax Brazilian winger Antony, 22, chu transfer window inkhar hmaa Manchester United zawm tura nawr mek a ni. (Goal)

@ United hian PSV Eindhoven winger Cody Gakpo, 23, pawh an la hel zel a, mahse transfer window inkhar hmain Gakpo emaw, Antony-te pahnih zinga tu emaw zawk chauh an lakluh theih rin a ni. (Telegraph)

@ Chelsea-in Harry Maguire lak an tum hnuah United chuan England defender kum 29 mi chhuah theihna apiang an dang dawn. (Sun)

@ Liverpool manager Jurgen Klopp chuan an midfielder Naby Keita chu kumin nipuiah chhuah an phal dawn lo tih a sawi a. Guinea international kum 27 mi hian a contract neih laiah kum khat chiah a nei tawh a ni. (Mirror)

@ AC Milan chuan Tottenham English centre-back kum 23 mi, Japhet Tanganga lakluh tumin hma an la thar leh. (Calciomercato)

@ Nice chuan Ivory Coast winger kum 27 mi, Nicolas Pepe loan-a lakluh tumin Arsenal chu an dawr chhunzawm zel. (Fabrizio Romano)

@ Newcastle chuan tunkar hian player lakluh an neih leh an beisei a, Watford Brazilian forward Joao Pedro, 20, chu lakluh theih an inring a ni. (iNews)

@ Manchester City leh England midfielder Keira Walsh, 25, chu Barcelona lakluh tum ber a la ni reng. (Sport)

@ Lazio chuan Tottenham Spanish defender kum 25 mi, Sergio Reguilon chu lakluh tumin an melh mek. (Calciomercato)

@ Tottenham, Roma leh Inter Milan-te chuan Chelsea centre-back Trevoh Chalobah, 23, chu an ngaihven. (Evening Standard)