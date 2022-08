Inter-Branch YMA Football neih rawtna Sub-Hqrs. YMA-in pawm

Inrinni-a YMA Sub-Headquarters Serchhip Executive thukhawm chuan Sub-Hqrs. YMA hnuaia Sports Committee-in, October ni 25-a Inter-Branch YMA Football Tournament neih a rawtna chu a pawm.

Sub-Hqrs YMA President, Kawlthuama kaih-hruaia he thutkhawmah hian kumin Central YMA rorel inkhawm agenda atan – ‘Sawrkar atanga lehkha lo kal leh form fill-up ngaite Mizo tawnga dah thin tura hmalak ni se’ tih te, ‘Zonun zemawi inzirtir thar ni se’ tih te, ‘Thangtharte zingah Mizo tawng hlutna lo tlahniam ta hi tihreh a nih theih nan leh Mizo tawng dik hman a nih theih nan hmalak ni se’ tih te, ‘NHIDCL hnathawh vila endik kawngah sawrkar-in chak zawkin hma la rawh se’ tihte an pawm bawk.

Hengte bakah hian nakuma YMA Sub-Hqrs Conference thlen dilna hun chu kumin, 2022 December thla ral hma thleng hun hawn ni se an ti a, tun thla chhunga pek tur Central YMA Building Budget, Member tina Rs.10/- pek tura khawn mek chu hun tiam, August thla chhunga pek kim theuh nise an ti a, Serchhip Damdawi ina kuang dah sa a awm tawh mang loh avangin dah belh dan tur ngaihtuahin, kuang la dah ve lote dah tura inngen nise an ti bawk.