NACO hnuaia lungawi lohna lantir

Serchhip District-ah pawh zawm ve

Rampum huapa AIDS do hna thawktu, National AIDS Control Organization (NACO) hnuaia hnathawk-tute chuan an hlawh bi siamṭhat chungchangah nimin khan lungawi lohna an lantir a, hei hi Serchhip District-a NACO hnuaia thawktute pawhin an zawm ve a ni.

NACO hnuaia thawktute chuan an hlawh chu October 2013 khan ennawna siamṭhat a lo ni tawh a, hlawh hi siamṭhatsak leh turin an nawr reng a, kum 8 hnuah August ni 3, 2022 kan NACO chuan hlawhbi thar a siamsak leh a, mahse he an hlawhbi thar siamsak hi tunlai nitin mamawh chakkhai man pung zel nen a beitham em em a, kum 5 aia rei lo thawk thawhte ngaihsak an ni miah lo tih an sawi bawk a, HIV/AIDS lama thawktu sang chuang chu kum lamah hna dang zawng thei ni tawh lo khawpin kum 18 chuang an hna rinawm taka lo thawk ngar ngar tawhte an ni a, heng tawnhriat nei ngah zawk thawktute ngaihsak miah lova NACO-in hlawhbi a siam chu an lungawi loh thu an sawi.

Hemi chungchangah hian rampum huap AIDS Control hnathawktuten nimina lungawilohna an lantir angin Mizoram district hrang hrangah pawh an zawm ve a, vawiin, August ni 23, 2022-a rampum huap leh state aiawh thlan chhuahte leh NACO leh Union Ministry for Health & Family Welfare aiawhte inbiaknain rah ṭha a chhuah lo a nih chuan tiamchin awm lova nawrhna buatsaih a nih tur thu an sawi a, hemi chungchangah hian NACO leh a changtu ministry-ten mawh an phur tih sawiin, an nawrh chhung hian HIV/AIDS lam kaihhnawih hna reng reng thawh a ni dawn lo tih an sawi bawk.

NACO hnuaia State Aids Control-a thawk hi mi 25,000 vel an awm niin an sawi.