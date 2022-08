Serchhip District BJP-in Central scheme-te a nihna ang taka kalpui turin an phût

Serchhip District BJP chuan tunlai hian Mizoram sawrkarin Housing for All – (PMAY (U) dawng tur list a tichhuak nia an hriat thu sawiin, insak ṭanpuina hi a takin an sak ngei theih nan leh a rang lama sum pe chuuak tur leh, Central sawrkarin a ngaih pawimawh em em, in neiloten in an neih ve theih nan leh, hmu awm tak takten an hmuh theihna turin sawrkar chu ṭan la leh zual tur leh, Central scheme-te chu a nihna ang taka kalpui turin an phut thu leh an ngen thu an sawi.

Serchhip District BJP chuan Housing for all dawng tur list tar chhuah chu thin-lung takin an lawmpui tih an sawi a, hetihlai hian PMAY (U) hnuaia beneficiaries tam tak in sa zo tawh anga PMAY (U) Award 2019 hnuaia a tak rama pawisa cheng khat pawh dawng silo te chu a mak an tih thu sawiin, an manganna leh an mamawhna sutkiansak thuai a nih theih nan sawrkar chu chak taka hma la turin an ngen thu leh an phût thu an sawi a ni.