NH-54 kawngpui zauh meka harsatna awm thei hrang hrangte Revenue Minister hovin sawiho

National Highway NH-54, Aizawl – Lunglei – Tuipang kawngpui zauh mekah harsatna awm chi hrang hrangte nimin khan Revenue Minister Lalruatkima hovin a pisaah ngaihtuahho a ni a, Land Revenue & Settlement hotute, Mizoram District tina DC, Addl. DC, Settlement Officer leh Revenue lam kaihhnawih official-te bakah National Highways & Infrastructure Development Corporation Limited (NHIDCL) hotute he meeting ah hian an tel a ni.

He kawngpui zauh mekin a paltlang khaw engngemawzat awmin heng khuaahte hian mahni chenna in chhuahsan ngai te, an eizawnna kalsana hmun danga eizawnna thar dap leh ngaite an awm a, heng mite tan hian Rehabilitation leh Resettlement tih a ngaih dawn avangin District tin hotuten uluk takin zirchianna an kalpui a, he zirchianna assessment hi Mizoram sawrkar dan Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation & Resettlement Act, 2013 hmanga neih a ni.

He assessment aṭanga an thutlukna chu Mizoram sawrkar Revenue Department chuan NHIDCL-ah thehlutin NHIDCL chuan sawrkar laipui Ministry of Road Transport and Highway (MORTH)-ah a thehlut a, MORTH hian NHIDCL hnenah JICA Project a nih anga assessment hi JICA Entitlement Matrix behchhana chhût turin a hriattir a, nimin meeting-ah hian harsatna awm mek leh awm thei te, thu inhmulo lai awmte sawiho a ni.

Meeting-ah hian Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation & Resettlement Act, 2013 leh JICA Entitlement Matrix inanlohnate enho a ni a, District tinin harsatna an neih mekte pawh sawiho a ni bawk a, JICA Entitlement Matrix inkaihhruaina anga kalpui a nih dawn avangin rehabilitation leh resettlement dawng thei tur zât leh an sum hmuh zat tur pawh a danglam thei dawn tih meeting-ah hian tarlan a ni a, uluk taka sawiho a nih hnuah Mizoram puma hman tur Guideline thar, JICA Entitlement Matrix behchhanin Mizoram sawrkarin siam se, chu guideline an buatsaih chu meeting-ah enho leh ni se tiin an rel a ni.