September ni 1 atangin lirtheia dan bawhchhia hremna dân khauh zawk Mizoramah hmang tan dawn

Sawrkar laipuiin lirthei hmangtuten dân an bawhchhiatna tur vênna leh hremna tura duan chu kumin, 2022 September 1 aṭang hian Mizoram sawrkar chuan a hmang ṭan ve dawn.

Mizoram Transport secretary KT Beicho chuan nimin tlai khan Transport Department Directorate Conference Hall, Aizawlah thuthar lakhawmtute kâwmin, sawrkar laipui chuan lirtheia chetsualna (road traffic accidents) tam lutuk tihziaawm-na atan kum 2019 September 1 aṭanga hman ṭan turin Motor Vehicles (Amendment) Act 2019 a tichhuak a, State tam takin an hmang nghal loa, Mizoram pawhin he danin a duan anga hremna (penalties/fines) a sâng deuh nia a hriat bakah phurrit a nih hlauhthawnna avangin hremna hi tihniam turin state Transport department chuan hma a la a, Mizoram chauh ni lo state dang pawhin hremna dan sâng/ na lutuk hi an buaipui hle tih a sawi.

Hei vang hian sawrkar laipuia Ministry of Road Transport & Highways chuan Ministry of Law & Justice râwnin, Attorney General of India ngaihdan a la a, AG hian – MV (Amendment) Act 2019 hi parliamentary legislation a ni a, state sawrkarin hemi zulzui hian dan hranpa siamin emaw, penalty/ fine-te a tihniam thiang lo a, sawrkar laipuiin ti tura a tih state-in a ti lo a nih chuan, Article 356 of the Constitution of India chu state sawrkar chungah lekkawh theih a ni,’ tia thu a tihtluk tak avangin, Mizoram sawrkar pawh hman tumin a inbuatsaih ṭan ta tih a sawi.

Chutihrualin he dan siamṭhat hi department chuan uluk taka zirchiangin Law & Judicial Department-in a zirchian turin a thawn bawk a, anni hian Attorney General thurawn anga kal tura a lo rawn tih Transport secretary hian a sawi.

India ram puma transport kaihhnawiha hman tur – VAHAN 4.0, SARATHI 4.0 software te chu inṭawm zel a nih tak avang te, e-Challan hman tum mekah pawh MV (Amendment) Act 2019 mila siam danglam vek a nih tak avangte in he dan siamṭhat hman hi loh theih loh thil a ni ta tih a sawi a ni.

“He dan siamṭhat kan hman tur hi dan bawhchhiate hremna tur a ni a, dan zawmtute tan chuan dan hlauhawm a ni lo. He dan avanga mi an lo fimkhur phah a, road safety lama hma kan sawn phah ngei sawrkarin a beisei a ni,” KT Beicho hian a ti.

Transport department hotute chuan dan siamṭhat hman tur hian lirthei khalhtute leh a chuangte chauh a huam loa, lirthei hmanga eizawngtu dangte leh dan kengkawh tura tih, a nih tur anga dân kengkawh ṭha lote thlengin a huam a, hrem theih vek an ni dawn tih an sawi a, he dân kengkawhtu turte chu police/ traffic police, Transport department enforcement staff leh MVI te an ni dawn tih an sawi.

MV (Amendment) Act 2019

Dân thar ṭhenkhat

@ Passenger phur lirtheiah a chuang thei bak phurhin mi pakhat zelah ₹200 chawi theih.

@ Lirthei hmaa chuangte seat belt hreng mante ₹1000 chawi theih.

@ 2-wheeler-a mi pahnih aia tam inphur mante ₹1000 chawi leh thla 3 chhung driving license hmang thei lo (disqualify) a hrem.

@ Helmet khum loa 2-wheeler khalhtu ₹1000 chawi bakah thla 3 chhung driving license hmang thei lo (disqualify) a hrem.

@ Emergency service – kangṭhelh motor emaw ambulance adt. kian ṭha duh lo lirthei khalhtu ₹10,000 chawitir theih.

@ Ṭul lo tak leh khapna hmuna lirthei horn pek chiam chiam, vawi khat tihsualah ₹1000 chawi, a tihsual leh apiangin ₹2000 zel chawi.

@ Silencer bak exhaust gas pechhuak thei hmangtu a vawi khat tihsualah ₹1,000 chawi, a tihsual leh apiangin ₹2000 zel chawi.

Dân tihdanglam ṭhenkhat:

@ Lirthei khalh laia mobile phone hmang mante chu ₹5,000 chawitir theih an ni a, a tihsual nawnna apiangin ₹10000 zel chawi.

@ Motor kawngpui pangngaia lirthei intlansiak leh a enchhinna atana limit pela tlanin ₹5,000 chawi

@ Bungrua a phurh theih tawk bak aia tam leh chetsual phah hlauhawm khawpa phurhin ₹20,000 chawi bakah phal bak aia a tama phurh ton khat zelah ₹2,000

@ Driving license nei lo/ keng loa lirthei khalhtu ₹5,000 chawi.

@ Zu/ damdawi rui chunga lirthei khalh ₹10,000 chawi.

@ Lirtheia chetsualna thlen phah khawp pawikhawihtu hremna ₹10,000 chawi.

@ Lirthei khalh kaihhnawiha kum tling loin dan a bawhchhiatin a lirthei khalhtu emaw he pawikhawihtu kumtling lo chunga mawhphurtu (gurdian) chu ₹25,000 chawi leh kum 3 chhung lung in tana hrem theih a ni.

@ Traffic kaltluang lai tibuai zawnga chetnaah a tihbuai rei dana teh chhoh zelin ₹500 chawi aṭanga hrem ṭan theih a ni.