STP-in Drugs Awareness Campaign kalpui chhunzawm zel

Tunlaia Serchhip bakah Mizoram hmun hrang hranga ruihhlo (Heroin) hluar mekah ṭhalai naupang zawk ruihhlo la ti ngai loten ruihhlo an tih lohna atana Serchhip Ṭhalai Pawl-in Serchhip town chhunga High School chin chung lam zirlaite hnena Drugs Awareness Campaign a kalpui mekah nimin khan Brilliant Higher Secondary School leh Govt. PCR High School-ah Awareness Campaign an nei chhunzawm leh.

Drugs Awareness Campaign-ah hian Resource Person Lalbiakdika chuan zirlaite hnenah hian ruihhlo tihchhin pawizia leh, ruihhlo ngawlveite chu ruihhlo tihchhin aṭanga inṭan a nih ṭhin dan te, ruihhlo ngawlveina aṭanga tal chhuah harzia te, an nunna an chân lo a nih pawhin mihring nun pangngai anga awm leh tura hun leh sum hman tam a ngaihzia te a sawi a, hun tawpah zirlaite chuan ruihhlo tichhin lo turin an hming an ziak a ni.

SṬP hian Serchhip khawpui chhunga High School chin chung lam tam zawkah Awareness Campaign hi an nei tawh a, school-te remchan dan angin High School dangah Awareness Campaign hi kalpui chhunzawm zel an tum a ni.