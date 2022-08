Zirlai naupang saruaka hawtirtu zirtirtu a hna chelh chhunzawm tlak loah MZP-in a ngai

Govt Thangpui Primary School, Thangpui khua Lunglei district-a August 24 leh 25-a thil thleng chungchang chu MZP Gen. Hqrs. chuan an hriatthiam theih loh thu thuchhuah siamin an tarlang a, sikul naupang, hmeichhia lehnghal saruaka hawtirtu zirtirtu chu hremna pek mai piah lamah a hna chelh chhunzawm tlâka an ngaih loh thu an tarlang bawk.

MZP thuchhuahin a tarlan danin, zirlai naupang pakhatin a zirlaipuite kut a tawrh chungchangah Lung-lei South huamchhunga Govt. Thangpui Primary School zirtirtu chuan remna siam tum lovin, zirlai dang kut tuartu zirlai chu sikul uniform chu hlihsakin saruakin a hawtir chu hriatthiam har an tih thu leh an dem thu an sawi a, he harsatna thlen avanga zirlaiin damdawiin (John William Hospital, Lunglei)-a enkawl ngai hial khawpa a tuar chu MZP chuan pawi an tih thu an tarlang bawk.

MZP chuan he thu hi an hriat ve leh hma la nghalin sikul thuneitute pawh be pawp nghalin, a ṭul anga hma la turin an ngen nghal a. Hmeichhe naupang pawl khat zirlai sikul uniform hâklai hlihsaka hawtirtu Lalbiakengi, SSA teacher chuan Human Rights nasa taka a bawhchhiat avangin zirtirna hna hi chhunzawm zel tlakah MZP chuan an ngai loh thu an tarlang a, “Hremna mai piah lamah dan anga a hna aṭanga chawlhtir ngei turin thu-neitute kan phut a ni,” an ti.

MZP chu zirlai pawl an nih angin Mizo zirlaite tan engtiklai pawhin a ding reng dawn an ti a, he thil thleng ang hi eng zirna inah mah thleng nawn tawh lo turin sikul thuneitute leh thawktute a ngen a, MZP chuan, John William Hospital, Lunglei-a enkawl mek zirlai hi ₹2,000/-in an kan nghal a ni.