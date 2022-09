Champion lai Raducanu leh Rybakina an tla nghal

US Open khelh mekah hmeichhe lamah Wimbledon champion Elena Rybakina chu first round-ah qualifier Clara Burel hneh loin a tla nghal.

Ranking point awm lohna Wimbledon champion Rybakina, 25th seed hi world number 131 Burel lakah hian straight set, 6-4, 6-4-in a tlawm a ni.

Champion lai Emma Raducanu pawhin a title a hum thei dawn lo a, kum 19 mi hi Alize Cornet lakah straight set 6-3, 6-3-in a tlawm a ni.

Hetihlai hian world number one Iga Swiatek erawh straight set, 6-3, 6-0-a Jasmine Paolini laka hnehna changin, vawiin hian Sloane Stephens a hmachhawn leh dawn a, Venus Williams chu a laizawnin second round a thlen laiin ani chu second round a thleng zo lova, kum 42 mi hi Alison van lakah 6-1, 7-6 (7-5)-in a tlawm a, hetihlai hian nau, Serena Williams chuan tukin dar 4:30 hian second seed Anett Kontaveit chu second round-ah a hmachhawn dawn a ni.

9th seed Garbine Muguruza, 16th seed Jelena Ostapenko, 22nd seed Karolina Pliskova, 21st seed Petra Kvitoba, 8th seed Jessica Pegula leh 13th seed Belinda Bencic-te pawhin second round an lut a ni.