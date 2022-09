Nadal-a’n 2nd Round thleng

US Open khelh mekah Rafael Nadal chuan Australian wildcard Rinky Hijikata hnehin second round a lût.

Kum 36 mi, Nadal hian world number 198 kum 21 mi, Hijikata lakah hian first set a hloh zet hnuah 4-6, 6-2, 6-3, 6-3-in a lehthal leh a, Nadal hian vawiinah Fabio Fogini a hmachhawn leh ang.

Hetihlai hian third seed Carlos Alcaraz chuan Sebastian Baez laka 7-5, 7-5, 2-0-a hma a hruai laiin Baez hi a inhliam a, Alcaraz hi second round lutin vawiinah vek hian Federico Coria a hmachhawn dawn a ni.

Anni bakah hian ninth seed Andrey Rublev, 11th seed Jannik Sinner, 15th seed Marin Cilic, 17th seed Grigor Dimitrov, John Isner, 19th seed Denis Shapovalov leh 22nd seed Frances Tiafoe-te pawhin an tumpuite hnehin second round an lut bawk.

India sanaa tukin dar 5:45 hian top seed Daniil Medvedev chuan second round-ah Arthur Rinderknech a hmachhawn dawn a ni.