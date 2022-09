Football thuthang (14.9.2022)

@ Cristiano Ronaldo chuan kum khata £211m hlawha Saudi Arabia club hming tarlan loh tana khel tura sawmna chu a hnar a, mahse Manchester United striker kum 37 mi hian he sawmna hi tunah a ngaihtuah nawn leh mek. (Athletic)

@ Harry Kane, 29, chu season tharah a duh chuan Bayern Munich tan a khel thei dawn tiin thlem a ni a, hei hi German champions hian England leh Tottenham striker ngaihven lam an hriatna atana an tih a ni. (Express)

@ N’Golo Kante chuan Chelsea-in kum 2 daih tur contract thar an zawrh chu a hnawl a, French midfielder kum 31 mi contract neihlai hi kum 2023-ah a tawp dawn a ni. (Athletic)

@ England player pahnih – forward Marcus Rashford, 24, leh left-back Luke Shaw, 27-te bakah Spain goalkeeper David de Gea, 31, Portugal full-back Diogo Dalot, 23, leh Brazilian midfielder Fred, 29-te chuan nakum June thlaa an contract an hman zawh hunah free agent ni turin Manchester United an chhuahsan vek mai thei a. Mahse club hian an duh chuan an contract hi kum khat dan pawhsei theihna an nei a ni. (Manchester Evening News)

@ Arsenal manager Mikel Arteta chuan Brazilian winger Marquinhos, 19, chu game tam zawk a khelh theihna turin loan-a chhuahtir a duh a, January thlaah hun rei vak lo chhunga aiawhtu tur lakluh a duh a ni. (FourFourTwo)

@ Spain midfielder Gavi chuan tunkar hian release clause euro 1billion zet nei turin Barcelona tan contract thar a ziak mai thei a, kum 18 mi hi Liverpool pan tur anga sawi \hin a ni. (Diario Sport)