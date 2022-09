The Mizoram (Land Revenue) (Amendment) Bill, 2022 pass Opposition lamin an pawmpui ve thei lo

Nimin Assembly Session-ah Revenue Minister Lalruatkima bill put luh The Mizoram (Land Revenue) (Amendment) Bill, 2022 chu member-ten an sawiho hnuah pass a ni.

Revenue Minister chuan a bill put luh chu sawrkar laipui Swamitva Scheme zulzuia siam a ni dawn a ti a, a tum ber chu thingtlang mi retheite tana Valid pass, property card neihtir a ni tih sawiin, heng property card aṭang hian Bank Loan an la thei tawh dawn tih a sawi.

Minister chuan tun dinhmunah thingtlang khua 48 chu chung lam aṭanga thlalak fel tawh a ni tawh a, lei lunga tehchhuah hna chu khaw 10-ah kalpui mek a ni a ti a, he danah hian hma-sawnna hnathawhna tura ram lak a ngaihin, huan leh ram nghet lova nei (Periodic Patta, House Pass etc.) ram hlutna 85% an lo lak ve theihna tur leh, a ram neitu leh hman hawhtirtu sawrkar hnena ram hawh man 15% sawrkar sum bawma a luh ve theihna telh a ni tih House-ah hian tarlan a ni.

House Leader Zoram-thanga chuan he bill chung-chang hi sawiin, a hmaa temporary pass neituten ram an hawh aṭanga thlai leh thil an neih ringawt lovin, ram hlutna an chang ve thei tawh dawn tih a sawi a, a hawhtirtu sawrkarin zaa 15 a chan ve a ngai tih sawiin, ram luahtute chuan a tam zawk zaa 85 lai an la chang dawn a ti a, mipuite tan hlâwkna nasa tak a awm tih a sawi bawk.

Chief Minister chuan State tana ṭha ber tura tih a ni tih sawiin, mipuiin a hlâwkna an chan theih nana duan a ni tih a sawi a, thlai leh in hlutna chauh hmuloa ram hlutna an hmuh ve theih nana siam a ni tih a sawi bawk.

Member hrang hrang 23-in Bill hi an sawiho a, Congress Legislature Party Leader Zodintluanga Ralte chuan mi harsa zawkten Compensation an lâk aṭanga zaa 15 an lak chu ṭha an ti lo tih a sawi a, MNF sawrkar laiin mipui sum chan tur an lâksak nasa tih sawiin, kum tina loneituten ram an lo enkawl sawrkarin zaa 15 an laksak chu mipui chanai tur eisakah sawrkar a puh a, Mizoram sawrkar sum nilo thildang aṭanga pawisa lo kal mipui tâ tur laksak chu a ṭha lo takzet tih a sawi bawk.

Opposition Group Leader leh ZPM MLA Lalduhoma pawhin sawrkar laipuiin dân a lo siam tawh angin State-te chuan dân an siam ve thei a, amah-erawhchu state sawrkarin mipuite sum ei hek zawngin dan an siam theilo a ti a, State-ina dan a siam leh Parliament dan siamte a inkalh chuan Parliament dân a lal zawk ṭhin tih sawiin, mipuite sum ei hek chu a ṭhalo takzet an tih thu sawiin, ZPM Legislature Party chuan an pawmpui ve theilo tih a sawi bawk.