Liga F match thulh vek

Spain-a hmeichhe professional football league thar kalpui tum, Liga F first round match-te chu referee-ten nawrh an huaihawt vangin ṭhulh a ni.

Inrinni khan match 4 leh Pathianniah match 4 khelh tura ruahman a ni a, heng match zawng zawng hi khelh loh vek a ni a, hmeichhe referee-te chuan professional status pek ve an phût bakah mipa lam inelna, La Liga official-te hlawh ang hlawh an phût a ni.

