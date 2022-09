Nimin khan Serchhip District ah Covid-19 hri kai hmuhchhuah thar mi pakhat a awm a, hri kai thar hi Thenzawl khua niin tihian Serchhip District-a hri kai hmuhchhuah tawh hi mi 14,497 an tling tawh a ni. Hetih rual hian nimin khan hri kai enkawl dam mi 5 an awm a, tun dinhmunah hri kai enkawl dam zawng zawng mi 14,452 an ni a, hrikai enkawl lai mi 9 an awm mek a, Serchhip District-ah hian Covid vanga boral mi 36 an tling tawh a ni.

