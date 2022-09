Governor-in TB vei inenkawl mek mi 20 tan thla tin chaw hrisel leina tur a tumsak dawn

Governor Hari Babu Kambhampati chuan TB vei inenkawl mek zinga mi 20 tan thlatina chaw hrisel leina tur – Nutritional Support a tumsak dawn a.

Governor hian Mizoram State National Health Mission (NHM) leh State Tuberculosis Cell a hotute Raj Bhavan-ah vawiin khan a kawm a. TB vei inenkawl mek zingah khawsak harsa tam tak an awm avangin mi inphal, TB vei ten an ei leh in chaw tha thawhsak thei tan sawmna a siam a. A bul tan nan, TB vei inenkawl mek zinga mi 20 tan thlatina chaw hrisel leina tur – Nutritional Support a tum sak dawn tih a sawi a. Midang te pawh he rawngbawlna huangah hian rawn tel turin a sawm nghal a ni.

Governor hian NHM hnuaia Programme lian deuh te leh a bikin TB umbona tura hmalakna chungchang te a sawipui a. NHM hnuaia hmalakna huanga Mit leh Beng enkawlna chungchangah Naupang kum 5 hnuailam te uluk zawka enfiah theih dan awm se a duh thu a sawi a ni. TB umbo na tura hmalaknaah Khawpui pawnlam, District hrang hranga Primary Health Centre (PHC) te thawm that leh damdawiin tenau zawka chil leh khak endikna siam belh a tul a tih thu a sawi a. TB natna chu muangchanga enkawl ngai, damdawi te pawh a hun chat chata ei ngai a nih avangin TB natna veitute inenkawlna uluk zawka vil turin State TB Cell a hotute chu a chah a ni.

Governor leh NHM official te inkawmnaah hian Dr Vanlalfela, STO, State TB Cell in Doctor rual te hi a ho a ni.