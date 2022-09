Kan ram hi Pathianin malsawm a duh tih i hre thar zel ang u:Agriculture Minister

September ni 14-a Outlook Agri Tech Summit and Swaraj Awards hlanna a Mizoramin lawmman a dawn ‘Best performing State in Agriculture among the North East States’ dawngtu Agriculture Minister C. Lalrinsanga chu Inrinni khan Lengpui Airport ah lo hmuah a ni a, he hunah hian Agriculture Minister chuan, “Zoram loneitu zawng zawngte taima leh rinawm taka hna thawk zel turin ka chah duh a, kan ram hi Pathianin malsawm a duh tih i hre thar zel ang u,” a ti.

Minister hmuahna hun hi J.Hmingthanmawia, Secretary, Agriculture Department in a kaihruai a, thu sawiin C.Lalrinsanga chuan, “He lawmman hian phurna thar leh chona thar min pe a, kan hmalakna tlâwmtê, uanpui tham miah loh hmangin Pathianin kan ram a chawimawiah ka ngai. He lawmman hian kan Chief Minister, Zoramthanga leh a sawrkar a chawimawi em em niin ka hmu,” a ti.

He Award semna atân hîan Jury (Endiktu) panga (5) awmin, anni hîan tehfung (Criteria) hrang hrang hmangin Award dawngtu tur te an thlang a, kut hnathawktute tih phûr kawngah, CSS kalpui dân phungah, Agriculture thiam thil leh a hman dân inhrilh hriat kawngah, khawl hman tam kawngah, Organic farming kalpui chungchangah, Agriculture leh a kaihhnawiha state sawrkar hmalakna, kut hnathawktute thiamna leh zirtirna pêk kawngah, Covid hripui lên hunlaia lo neih leh hûan thlâi sîam kawnga state pum anga hmalak a nih dân kawngah, GSDP ṭhan dânah, mipui nawlpuiin lo neih leh hûan siam kawnga tuina leh phûrna an neih dânah, PFMS kalpui dânahte endik a ni.

Award dawnnaah hian James Vanlalluaia, Addl. Director leh Official dangte’n Agriculture Minister hi an ṭâwiawm a, a hmuahnaah hian H.Biakzaua, MLA, Vice Chairman, Agriculture Development Board chuan inlawmna thu a sawi a ni.

He Award hi Outlook Group in Association with Indian Council of Agriculture Research (ICAR) leh Ministry of Agriculture and Farmer’s Welfare, Govt. of India ṭangkawpin an buatsaih a ni