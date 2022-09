Mizoram leh Assam CM inbe leh dawn

Vawiin hian state pahnih inkara ramri buai chingfel turin Mizoram leh Assam chief minister-te Delhi-ah inbe tura ruahmanna siam a ni.

Delhi-a a zinnaa chief minister Zoramthanga ṭawi-awmtu CM Additional PS Peter Malsawmtluanga sawi danin Zirtawpni khan Zoramthanga leh Assam chief minister Himanta Biswa Sarma chu phone-in an inbia a, chutah chuan Thawhṭannia Delhi-a inbe turin ruahmanna an siam a. Assam chief minister hian Ningani khan Delhi a thleng thla a, Assembly inkhawm lai a nih avangin thil pawimawhah Zirtawpni khan Guwahati-ah thlawk let lehin nimin khan Delhi a thleng thla leh tura ngaih a ni. An inbiak hun darkar tak erawh chu an la tichiang thei lo niin a sawi.

Kumin August ni 9 a Assam minister Atul Bora leh home minister Lalchamliana te hova ramri chungchanga Aizawla an inbiak khan chief minister pahnihte hi phone-ah inbia-in September thlaa Delhi a inbiak ni se tiin an lo sawi dun tawh a. Zoramthanga hian Thawhlehni khan Delhi a thleng thla tawh a ni.

Nikum November thla khan Mizoram leh Assam CM-te hi Delhi-ah an lo inbe tawh a, vawiina an inbiak leh chuan vawi 2 an inbiakna tur a ni dawn a ni.