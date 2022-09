Sawrkar hriatpui loha in leh ram lei khap

Aizawl District bawrhsap chuan Myanmar rambuai avanga Mizorama rawn raltlante chu sawrkar hriatpuina phalna lova ram leh in dinglai lei a khap.

Aizawl district bawrh-sap Dr. Lalhriatzuali Ralte chuan Ningani khan hriattirna chhuahin raltlante chu sawrkar hriatpuina lovin sumdawn bul ṭan a khap bawk a, dan phal loh sumdawnna reng reng ken luh leh zawrh khap a nih thu a tarlang bawk. Hei bakah hian Myanmar atanga lirthei ken luhte reng reng local/village level committee on Myanmar refugees-te hnenah hriattir tur a ni a ti a. Raltlante’n dan kalhin aadhaar card, voters identity card leh driving licence te an siam tur a ni lo a ti bawk.

Veng leh khawtina local/village level committee on Myanmar refugees te chu he hriattirna a tarlante hi lo bawhzui a, zawm lo an awm chuan district level committee on Myanmar refugees chairman hnena hriattir turin a chah bawk a ni.