Lawrkhawm (14.9.2022)

Hri kai 3 hmuh belh

Nimin khan Serchhip District-ah Covid-19 hri kai hmuhchhuah thar mi 3 an awm a, nimina hri kai hmuhchhuahte hi Serchhip Field Veng, Khawlailung leh Thenzawlah pakhat ṭheuh an ni a, nimin vek khan hri kai enkawl dam mi 2 an awm a, tun din-hmunah District-a hri kai hmuh chhuah zawng zawng hi mi 14,545 an tling tawh a, hri kai enkawl dam zawng zawng mi 14,481 niin, hrikai enkawl lai mi 28 an la awm mek a ni.

Tui pump khawl chhe siam hna thawk

Tuikum lui aṭanga tui pump chhuahna atana PHE Department-in rinrawla an neih ber, electric pump set chhe lai thlakna tur part chu Thawhṭanni khan Aizawl a rawn thleng a, Thawhṭan zan hian Er. Samuel LR Ralte, Sr. SDO chuan Serchhipah rawn chhohpui nghalin, nimin nileng leh nizan thleng khan a remkhawm hna (mechanical assemble work) thawh nghal a ni a, thawktute beisei anga thil a kaltluan chuan vawiin lamah tui hi pump chhuak thei tura an inpeihfel theih an inbeisei a ni. Electric pump set chhiat hnu August ni 26, 2022 aṭang Serchhip khawpui chawmtu tur tui pump nan hian diesel engine chauh hman a ni ta ngar ngar a, duh anga tui an supply tam theih loh laia mipuite hriatthiamnaah PHED hotute chuan lawmawm an tih thu an sawi a ni.

Dragon fruit vai liam

Vanlaluaia, Serchhip Dinthar Veng thar chhuah Dragon fruit qtls. 2, Shillong-a hralh tur chu nimin khan R.Lalrintluanga, DHO, Serchhip chuan a vai liam a, hei hi Serchhip aṭanga state pawna hralh tura Dragon fruit thawn chhuah hmasak ber a ni.