MJA member-te tan Defence Study Tour buatsaih

Ministry of Defence chuan September 13-20 chhungin Mizoram Journalists’ Association (MJA) member-te tan Defence Study Tour an buatsaih a, Assam leh Arunachal Pradesh state chhunga sipai (Army leh Indian Air Force) hmun-hmate tlawhpui an ni ang.



MJA aṭanga tel tur mi 11-te chuan nimin khan Aizawl chhuahsanin Guwa-hati an pan a, MJA Gen. Hqrs. President C.Lalram-buatsaiha’n Aizawl Press Club kawt aṭangin a vailiam a, MJA President chuan Defence Tour buatsaihsak-tu Ministry of Defence leh hma laksaktu Rajya Sabha MP K.Vanlalvena te chungah an lawmthu a sawi a, Tour-a telte chu an thil hmuh leh hriat tharte hlâwkpui ngei tum turin a chah a ni.



MJA member-te chu India defence system hrang hrang zirtir an ni dawn a, Assam leh Arunachal Pradesh state chhunga sipai (Army leh Indian Air Force) hmunhmate tlawhpui an ni ang a, ralthuamte entira hrilhfiah an ni bawk ang. Ruahman dan chuan, September 21, 2022-ah Mizo-ramah rawn haw leh tura beisei an ni.



Defence Tour neih a nih theih nana hma latu Rajya Sabha MP chungah MJA chuan lawmthu an sawi a, an kalna senso a tumsak bakah senso phuhrûkna turin Minister Dr R Lalthangliana’n sum a pe bawk a, a chungah MJA an lawm hle.

Defence Study Tour-ah hian Serchhip aṭangin Kapliana Pachuau, Editor, Serchhip Times a kal a ni.