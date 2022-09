AJ-a’n Fury chona a pawm

Anthony Joshua chuan December ni 3-a inhnek tura WBC champion Tyson Fury chona pawmin, a chhanna a nghah mek thu a sawi.



Kum 32 mi Joshua hi Fury team chuan chona thawnin, champion nena sum insem dan tur pawh 60-40 leh December thlaa inhnek turin an cho a, Zirtawpni khan Joshua hian an chona hi a remti a, mahse England lalnu thihna avangin an thutlukna an puan hun hi an tikhawtlai ta a ni.



Hetiang hian a thuphungin an inchona hi remti mahse inhnek turin engmah tihfel a la awm lo thung a ni.



Kum 34 mi, Fury hian April thla khan Dillian Whyte a hneh hnuah boxing a chawlhsan tih a sawi a, thla hmasa khan a chawlh thu a sawi nawn leh a, mahse world champion Joshua a cho thu hi social media-ah video a post leh ta a ni.



Thla hmasa khan Joshua hi Ukrainiang boxer Oleksandr Usyk nen rematch an neih ṭumin a tlawm zawk-ah a ṭang a, hei hi a inhnek hnuhnung 5-a a chak loh ṭum thumna a ni.